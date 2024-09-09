Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ne zaman? İşte ZTK maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları 10 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. tur maç programı şu şekilde:



10 Eylül Salı:



14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)



15.00 Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)



11 Eylül Çarşamba:



13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)



14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)



14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)



14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)



14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)



14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)



14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)



14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)



14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)



14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)



16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)



12 Eylül Perşembe:



13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)



16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)