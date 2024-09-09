Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. tur maç programı şu şekilde:
Yarın:
14.00 AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (Sinop Üniversite)
11 Eylül Çarşamba:
13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)
14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)
14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)
14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)
14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)
14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)
14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)
16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)
12 Eylül Perşembe:
13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)
16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)
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