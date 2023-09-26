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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi tarihi merak konusu oldu. İlk tur maçlarının geride kalmasının ardından şimdi de ikinci turun kura çekimi gündemde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi ne zaman?

'nda 2. eleme turu kura çekiminin 29 Eylül Cuma günü yapılacağı duyuruldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine dair bilgiler...

Türkiye Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamaya göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım yer alacak.

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