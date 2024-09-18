Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları ne zaman? İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri...



EŞLEŞMELER BELLİ OLDU



Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:



Türk Metal 1963-Pazarspor



Bulvarspor-İnegölspor



Kilis Belediyespor-Balıkesirspor



Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947



Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor



Uşakspor-Bursaspor



Muğlaspor-Sarıyer



Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor



Erciyes 38-Orduspor 1967



23 Elazığ FK-Polatlı 1926



Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor



Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor



Altay-Karaman FK



Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK



Giresunspor-Viranşehir Belediyespor



Tuzlaspor-Tire 2021 FK



Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor



Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor



Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor



Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK



Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor



Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor



Nazillispor-Somaspor



Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol



Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor



Adıyaman FK-Afyonspor



Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor



Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol



Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969



Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu



Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler



Ergene Velimeşespor-Çankayaspor