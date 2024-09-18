Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları ne zaman? İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmelerinin kura çekimi yapıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak, galip gelen 32 takım üst tura yükselecek. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri...
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
Türk Metal 1963-Pazarspor
Bulvarspor-İnegölspor
Kilis Belediyespor-Balıkesirspor
Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947
Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor
Uşakspor-Bursaspor
Muğlaspor-Sarıyer
Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor
Erciyes 38-Orduspor 1967
23 Elazığ FK-Polatlı 1926
Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor
Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor
Altay-Karaman FK
Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK
Giresunspor-Viranşehir Belediyespor
Tuzlaspor-Tire 2021 FK
Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor
Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor
Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK
Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor
Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor
Nazillispor-Somaspor
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol
Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
Adıyaman FK-Afyonspor
Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor
Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969
Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu
Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler
Ergene Velimeşespor-Çankayaspor
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Ziraat Türkiye Kupası
- Maç