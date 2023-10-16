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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3. eleme turu kura çekimi 17 Ekim Salı günü yapılacak. Kura çekim tarihi belli olunca kuranın saati ve canlı izlenebilecek kanalı bu kez merak konusu oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi hakkında bilgiler...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan () yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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