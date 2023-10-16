Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi 17 Ekim Salı günü yapılacak. Kura çekim tarihi belli olunca kuranın saati ve canlı izlenebilecek kanalı bu kez merak konusu oldu. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi hakkında bilgiler...



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.



Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

