Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Bu turda Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10, TFF 3. Lig'den 12 ve 2. eleme turu müsabakalarında tur atlayan 25 takım olmak üzere toplam 68 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor



Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor



Boluspor-Karaman FK



Adanaspor-Hacettepe 1945 SK



GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor



Gaziantep FK-Efeler 09 Spor



Ümraniyespor-Orduspor 1967



Isparta 32 Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu



Kırşehir Futbol SK-23 Elazığ FK



Somaspor-Talasgücü Belediyespor



Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor



İstanbulspor-Kepezspor



Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor



Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor



Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor



Menemen FK-Nevşehir Belediyespor



Etimesgut Belediyespor-Bigaspor



Tuzlaspor-Güneş Holding Çankaya SK



Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı



Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor



Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK



Manisa FK-Pazarspor



İnegölspor-Belediye Derincespor



EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor



Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar



Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor



Atakaş Hatayspor-Sarıyer



Altay-Aliağa Futbol



Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor



Erzurumspor FK-Diyarbekirspor



Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor



Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor



TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor



Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK



