Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

