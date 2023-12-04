Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, 5 Aralık Salı günü oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:



5 Aralık Salı:



13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)



13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)



15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)



17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)



21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)



6 Aralık Çarşamba:



13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)



13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)



13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)



13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)



14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)



14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)



14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)



14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)



14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)



14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel)



14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)



15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)



19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)



21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)



7 Aralık Perşembe:



13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)



13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)



15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)



17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)



19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)



21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

