Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu 4. eleme turu kura çekimi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bir üst tura adını yazdıran takımlara gönül veren taraftarlar, kura çekim tarihine odaklandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hakkında son bilgiler...



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 5 Kasım 2024 Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

