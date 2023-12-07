Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (ZTK kura çekimi)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından 5. eleme turu kura çekimi yapılacak. Kura çekimine Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak.