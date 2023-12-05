Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yakın zaman sonra yapılacak. Futbolseverler ise söz konusu kura çekiminin tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgilere odaklandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekim tarihi..



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 8 Aralık'ta yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.



32 KULÜP KURADA YER ALACAK



Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.