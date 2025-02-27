Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekim tarihi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. Grup etabındaki maçların neredeyse tamamı sona erdi. Bir üst tura çıkan takımların taraftarları da kura çekim tarihine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimine geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği soruya beklenen yanıt ise TFF'den geldi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hakkında bilgiler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.
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