Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? (ZTK çeyrek final maç tarihleri)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri sürmeye devam ediyor. Bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından son 16 turu maçları son bulacak ve çeyrek final kura çekimi gündeme gelecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI



Sivasspor 3-0 Karacabey Birlikspor

Antalyaspor 0-2 Kayserispor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray



Bu sonuçların ardından Sivasspor, Kayserispor ve Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.