Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final eşleşmeleri)

ZTK çeyrek final kura çekiminin bugün yapılmasıyla birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakipleri açıklandı. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ne zaman oynanacağını sorgulamaya başladı. İşte ZTK çeyrek final maç programı ve eşleşmeler.



TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, TFF'nin Riva'da gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından belli oldu ve maç takvimi açıklandı.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Fenerbahçe-Kayserispor

Sivasspor-Gaziantep FK

Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Başakşehir



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Gaziantep FK - Fenerbahçe-Kayserispor

Galatasaray-Başakşehir - Ankaragücü-Trabzonspor