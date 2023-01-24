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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final eşleşmeleri)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağı, çeyrek final eşleşmelerinin belli olmasının ardından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan kura çekimiyle birlikte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakipleri açıklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final eşleşmeleri)

ZTK çeyrek final kura çekiminin bugün yapılmasıyla birlikte, , ve 'un çeyrek finaldeki rakipleri açıklandı. Futbolseverler ise maçlarının ne zaman oynanacağını sorgulamaya başladı. İşte ZTK çeyrek final maç programı ve eşleşmeler.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, TFF'nin Riva'da gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından belli oldu ve maç takvimi açıklandı.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? (2023 ZTK çeyrek final eşleşmeleri) - 1

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor-Gaziantep FK - Fenerbahçe-Kayserispor
Galatasaray-Başakşehir - Ankaragücü-Trabzonspor

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