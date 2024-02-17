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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? TFF programı açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final programı açıklandı. Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kalmıştı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? TFF programı açıkladı

'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

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