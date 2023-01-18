Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman? (ZTK çeyrek ve yarı final maç tarihleri)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri tamamlandı.



SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI



Sivasspor 3-0 Karacabey Birlikspor

Antalyaspor 0-2 Kayserispor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Karagümrük 2-2 Başakşehir (Penaltılar: 3-5)

Ankaragücü 1-1 Beşiktaş (Penaltılar: 4-3)

Ümraniyespor 1-4 Trabzonspor

Gaziantep FK 1-1 Konyaspor

Fenerbahçe 2-1 Çaykur Rizespor



ÇEYREK VE YARI FİNAL KURASI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.



Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

ÇEYREK VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

