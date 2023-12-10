Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş-Eyüpspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-Boluspor
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK
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