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Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda 'ı eleyen Medipol , yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.

BU SEZONKİ 3. MAÇ

İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

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BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA HEDEFİ

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.

Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.

'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finali 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka ATV'den canlı yayımlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can; Ferdi, Samet, Szalai, Peres; Arao; Arda, Zajc, İrfan; Batshuayi, Valencia

Başakşehir: Muhammed; Şener, Duarte, Touba, Lima; Biglia; Januzaj, Ömer Ali, Berkay, Deniz; Figueiredo

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Başakşehir maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan. Müsabakanın VAR koltuğunda Hakan Ceylan otururken, AVAR'da ise Hüseyin Göçek ve Erdem Bayık görev yapacak.

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