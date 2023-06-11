Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.
BU SEZONKİ 3. MAÇ
İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.
Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA HEDEFİ
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.
Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finali 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka ATV'den canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can; Ferdi, Samet, Szalai, Peres; Arao; Arda, Zajc, İrfan; Batshuayi, Valencia
Başakşehir: Muhammed; Şener, Duarte, Touba, Lima; Biglia; Januzaj, Ömer Ali, Berkay, Deniz; Figueiredo
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Başakşehir maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan. Müsabakanın VAR koltuğunda Hakan Ceylan otururken, AVAR'da ise Hüseyin Göçek ve Erdem Bayık görev yapacak.
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