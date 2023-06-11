Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor

Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan turuncu-lacivertli takım, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.



BU SEZONKİ 3. MAÇ



İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.



Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.