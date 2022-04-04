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Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Mayıs'taki final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 15:30 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 15:36

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Atatürk Olimpiyat stadı, 26 Mayıs'taki finaline ev sahipliği yapacak.

Türkiye Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

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