Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 04.04.2022 - 15:30 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 15:36
Atatürk Olimpiyat stadı, 26 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Final karşılaşması, 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.
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