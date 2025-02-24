Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması son maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Beşiktaş’ın yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek.

Perşembe günü ise Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ya konuk olacağı mücadeleyi Yasin Kol, Galatasaray’ın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçı ise Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Kupada son hafta maçları ve hakemler şöyle:



25 Şubat Salı:

15.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yiğit Arslan

15.00 Sivasspor - Bodrum FK: Oğuzhan Çakır

15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay



26 Şubat Çarşamba:

15.00 Çorum FK - Boluspor: Melih Aldemir

20.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Fatih Tokail

20.30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin



27 Şubat Perşembe:

16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Yasin Kol

16.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor: Burak Olcar

19.00 Galatasaray - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Eyüpspor - Başakşehir: Batuhan Kolak

