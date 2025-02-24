Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması son maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak son maçları yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş’ın konuk olacağı Antalyaspor maçını Yiğit Arslan, Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını Yasin Kol ve Galatasaray’ın sahasında Konyaspor ile oynayacağı mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. ve son haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Beşiktaş’ın yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek.
Perşembe günü ise Fenerbahçe’nin Gaziantep FK’ya konuk olacağı mücadeleyi Yasin Kol, Galatasaray’ın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçı ise Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.
Kupada son hafta maçları ve hakemler şöyle:
25 Şubat Salı:
15.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Yiğit Arslan
15.00 Sivasspor - Bodrum FK: Oğuzhan Çakır
15.00 Kırklarelispor - Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
26 Şubat Çarşamba:
15.00 Çorum FK - Boluspor: Melih Aldemir
20.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor: Fatih Tokail
20.30 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.30 Fatih Karagümrük - İskenderunspor: Ömer Faruk Gültekin
27 Şubat Perşembe:
16.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Yasin Kol
16.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Erzurumspor FK - İstanbulspor: Burak Olcar
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Eyüpspor - Başakşehir: Batuhan Kolak
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