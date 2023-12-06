Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor, 4 golle turladı

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Vanspor FK'yi konuk etti.
Vanspor FK'yi 4-0 yenen Kayserispor 5. tura yükseldi.
14. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mane'nin ortasında altı pas içerisinde Baran Ali Gezek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
19. dakikada fark 2'ye çıktı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Ackah ile girdiği ver kaçta ceza sahasına giren Yiğit Emre Çeltik'in şutunda top filelere gitti: 2-0
64. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ahmet Kağan Malatyalı'nın ortasında ön direğe koşu yapan Mehmet Eray Özbek'in vuruşunda meşin yuvarlak: 3-0
69. dakikada Kayserispor farkı 4'ye çıkardı. Jeanvier'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hayrullah Erkip, kaleci Bekir Demircan'ı geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 4-0
Maçı 4-0 kazanan Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
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