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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? (ZTK son 16 turu kura çekimi)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için tarihler belli oldu. Kupada 20-22 Aralık tarihlerinde oynanacak mücadelelerin ardından, kazanan takımlar son 16 turuna yükselecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? (ZTK son 16 turu kura çekimi)

'nda 5. eleme turu maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. , , ve 'un kaderi eleme oynanacak maçlar sonrasında belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ZTK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? (ZTK son 16 turu kura çekimi) - 1

TEK ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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