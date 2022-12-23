Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (ZTK son 16 turu kura çekimi)

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi için geri sayım başladı. 5. eleme turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken, bugün yapılacak kura çekimi sonrasında son 16 turunda eşleşecek ekipler belli olacak.



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü (Bugün) saat 11.30'da yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.



Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle;



MKE Ankaragücü

HangiKredi Ümraniyespor

Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe

Teco Karacabey Belediyespor

VavaCars Fatih Karagümrük

Corendon Alanyaspor

Trabzonspor

Beşiktaş

Kayserispor

Konyaspor

Gaziantep FK

Rizespor

Galatasaray



TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK



Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.