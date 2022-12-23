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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (ZTK son 16 turu kura çekimi)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi için nefesler tutuldu. Kupada 5. eleme turu maçlarının sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Yapılacak kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (ZTK son 16 turu kura çekimi)

kura çekimi için geri sayım başladı. 5. eleme turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli olurken, bugün yapılacak kura çekimi sonrasında son 16 turunda eşleşecek ekipler belli olacak.

ZTK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü (Bugün) saat 11.30'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? (ZTK son 16 turu kura çekimi) - 1

SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle;

MKE Ankaragücü
HangiKredi Ümraniyespor
Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir

Teco Karacabey Belediyespor
VavaCars Fatih Karagümrük
Corendon Alanyaspor


Kayserispor
Konyaspor
Gaziantep FK
Rizespor


TEK MAÇ ELEME SİSTEMİNE GÖRE OYNANACAK

Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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