Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? (ZTK 5. tur kura çekimi)

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanı sürmeye devam ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam oynanan mücadelelerle tamamlanacak. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 11 Kasım Cuma günü yapılacak.

KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.