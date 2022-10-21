Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? (2022 Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları)

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç fikstürleri belli oldu. ZTK kura çekimi sonrasında 4. turda mücadele edecek olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın kupa maçında rakipleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimi sonrasında maçların hangi tarihte oynanacağı belli oldu.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası maçları 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU



Türkiye Kupası’nda gerçekleşen kura çekiminde Galatasaray, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile Beşiktaş ise Serik Belediyespor ile eşleşti.