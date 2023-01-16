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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK son 16 turu maç programı)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlayacak. Son 16 turunda yarın oynanacak karşılaşmalarda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, ZTK maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK son 16 turu maç programı)

'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Türkiye Kupası'nda yarın birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak. İşte ZTK son 16 turu maç programı, saatleri ve canlı yayın bilgisi.

SON 16 TURU MAÇLARI BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

ZTK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 Ocak'ta başlayacak olan son 16 turu maçları A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK son 16 turu maç programı) - 1

ZTK SON 16 TURU PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

Yarın:

14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor- (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.45 MKE Ankaragücü- (Eryaman)

20.30 HangiKredi Ümraniyespor- (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 -Çaykur Rizespor (Ülker)

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