Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? (ZTK son 16 turu eşleşmeleri)

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşti. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan son 16 turu kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi sonrasında son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağı ve hangi takımların eşleştiği belli oldu.



TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri ve maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.



Buna göre; Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU



Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri şu şekilde:



Alanyaspor-Galatasaray



Gaziantep FK-Konyaspor



Sivasspor-Karacabey Belediyespor



Ümraniyespor-Trabzonspor



Karagümrük-Başakşehir



Antalyaspor-Kayserispor



Fenerbahçe-Çaykur Rizespor



Ankaragücü-Beşiktaş