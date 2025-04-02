Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 3 Nisan'da tamamlanacak.

Ardından ise yarı final eşleşmeleri netleşecek ve maç tarihleri futbolseverlerin gündemine gelecek.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller, 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.



Yarı final mücadelelerinin çift maçlı eleme usulüyle gerçekleşmesi bekleniyor.

