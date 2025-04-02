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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0 mağlup etmesiyle yarı finalistler netleşmeye başlarken, futbolseverler de yarı final maç takvimine odaklandı. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

'nda Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 3 Nisan'da tamamlanacak.

Ardından ise yarı final eşleşmeleri netleşecek ve maç tarihleri futbolseverlerin gündemine gelecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller, 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

Yarı final mücadelelerinin çift maçlı eleme usulüyle gerçekleşmesi bekleniyor.

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