Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Konyaspor'un İskenderunspor'u 3-0 mağlup etmesiyle yarı finalistler netleşmeye başlarken, futbolseverler de yarı final maç takvimine odaklandı. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale çıkmaya hak kazanan ilk takım oldu.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçları 3 Nisan'da tamamlanacak.
Ardından ise yarı final eşleşmeleri netleşecek ve maç tarihleri futbolseverlerin gündemine gelecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller, 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.
Yarı final mücadelelerinin çift maçlı eleme usulüyle gerçekleşmesi bekleniyor.
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