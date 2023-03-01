Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları ne zaman, ertelendi mi?

ZTK çeyrek final maçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Normal şartlarda 28 Şubat ve 1-2 Mart tarihlerinde oynanacak olan ZTK çeyrek final maçları, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ertelenmişti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlanmış ve çeyrek final için kura çekimi yapılmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelendi.

Ancak TFF'den ertelenen Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yeni tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.