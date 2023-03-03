Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final maçları ne zaman? TFF'den yeni tarih

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti. TFF yaptığı açıklamayla yeni tarihi belirledi. Peki, ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?



ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir.



Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi.