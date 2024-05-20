Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor kupa finali için geri sayım

Beşiktaş - Trabzonspor Türkiye Kupası final maçı için geri sayım başladı. Avrupa kupalarına direkt katılım sağlayabilmek için Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazanmak isteyen iki takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı ne zaman oynanacak? ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Ziraat Türkiye Kupası finali, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs günü gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası final maçı İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

33 SEZON SONRA KUPADA RAKİP OLACAKLAR



Kupada 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile daha önce 4 kez final mücadelesine çıkarken taraflar ikişer kez kupayı müzesine getirdi.



Bordo-mavili takımın ilk lige çıktığı 1974-75 sezonunda Beşiktaş, 1976-77 sezonunda Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Trabzonspor, 1989-90 sezonunda ise Beşiktaş mutlu sona ulaştı.



İki takım 23 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 33 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.



TRABZONSPOR AVCI İLE İLK KEZ FİNALDE



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.



Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.



Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.



Karadeniz ekibi, bu sezon sırasıyla 4. eleme turunda Çorum FK'yi 3-1, 5. eleme turunda Manisa FK'yi 3-1, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i 1-0, yarı finalde de VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0'lık sonuçla mağlup ederek Avcı yönetiminde ilk kez finale yükseldi.