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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman ve nerede oynanacak? ZTK finali ertelendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe yarı finalde Sivasspor'u yenerek finale adını yazdıran ilk takım oldu. Ankaragücü ve Medipol Başakşehir arasında bu akşam oynanacak mücadele sonrasında, Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı zaman oynanacak, ertelendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman ve nerede oynanacak? ZTK finali ertelendi mi?

finali için tarih araştırmaları başladı. Bu akşam oynanacak Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından 'nin finaldeki rakibi belli olacak.

Öte yandan seçim 2. turunun 28 Mayıs'ta yapılacak olması ve 30 Mayıs'ta da lig maçlarının oynanacak olması sebebiyle, TFF tarafından 1 Haziran olarak belirlenen final tarihinin ertelenip ertelenmediği de merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı zaman oynanacak, ertelendi mi?

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman ve nerede oynanacak? ZTK finali ertelendi mi? - 1

ZTK FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

61. Ziraat Türkiye Kupası final maçının nerede oynanacağı açıklandı.

Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası final maçı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

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