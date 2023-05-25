Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman ve nerede oynanacak? ZTK finali ertelendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası finali için tarih araştırmaları başladı. Bu akşam oynanacak Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi belli olacak.

Öte yandan seçim 2. turunun 28 Mayıs'ta yapılacak olması ve 30 Mayıs'ta da lig maçlarının oynanacak olması sebebiyle, TFF tarafından 1 Haziran olarak belirlenen final tarihinin ertelenip ertelenmediği de merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı zaman oynanacak, ertelendi mi?



ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?



Ziraat Türkiye Kupası finali, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

