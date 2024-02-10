Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor. Son 16 turu maçlarını kazanan ve adını çeyrek finale yazdıran takımlar, kura çekimi sonrasında rakiplerini öğrenecek. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.



Çeyrek finale yükselen 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.



ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erdi. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli oldu.



Karagümrük

Galatasaray

Ankaragücü

Tümosan Konyaspor

Rams Başakşehir

Fenerbahçe

Trabzonspor

Beşiktaş



Türkiye Kupası'nda Seri Başı Olanlar



Galatasaray

Fenerbahçe

Başakşehir

Beşiktaş



Türkiye Kupası'nda Seri Başı Olmayanlar



Trabzonspor

Fatih Karagümrük

Konyaspor

Ankaragücü