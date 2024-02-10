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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi için geri sayım başladı. Kupada son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından 8 takım çeyrek final biletini aldı. TFF tarafından yapılacak kura çekiminde seri başı olan takımlar belli oldu. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor

'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor. Son 16 turu maçlarını kazanan ve adını çeyrek finale yazdıran takımlar, kura çekimi sonrasında rakiplerini öğrenecek. Peki, ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZTK ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Çeyrek finale yükselen 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor - 1

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erdi. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli oldu.

Karagümrük
Galatasaray
Ankaragücü
Tümosan Konyaspor
Rams Başakşehir
Fenerbahçe
Trabzonspor
Beşiktaş

Türkiye Kupası'nda Seri Başı Olanlar

Galatasaray
Fenerbahçe
Başakşehir
Beşiktaş

Türkiye Kupası'nda Seri Başı Olmayanlar

Trabzonspor
Fatih Karagümrük
Konyaspor
Ankaragücü

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