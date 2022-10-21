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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi bugün Riva'da gerçekleştirilecek. Yapılacak kura çekimiyle birlikte Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. eleme turundaki rakipleri belli olacak. Fenerbahçe ise 5. eleme turunda kura çekimine dahil olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri...

Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşiyor. 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen ve 4. turda kura çekimine katılacak olan 'ın rakipleri bugün belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü Riva'da yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TURLARA GÖRE KATILIM

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri... - 1

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