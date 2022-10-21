Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri...

Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşiyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor'u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimine katılacak olan Beşiktaş'ın rakipleri bugün belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü Riva'da yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.



Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



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