Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak? (ZTK 5. tur maç programı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecan başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan kura çekimiyle birlikte, ZTK 5. tur eşleşmeleri belli olmuştu. Şimdi gözler maçların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak?
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabaka programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacaktır." denildi.
ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
Gaziantepspor- Bodrum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor AŞ
Trabzonspor - Manisa FK
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ
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