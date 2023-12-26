Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak? (ZTK 5. tur maç programı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecan başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan kura çekimiyle birlikte, ZTK 5. tur eşleşmeleri belli olmuştu. Şimdi gözler maçların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak?



TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabaka programı açıklandı.



TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacaktır." denildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç fikstürü ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ



EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor



Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor



Gaziantepspor- Bodrum FK



Beşiktaş - Eyüpspor



Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor



Fenerbahçe - Adanaspor AŞ



Trabzonspor - Manisa FK



Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor



Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ



Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor



Kayserispor - Gençlerbirliği



Bitexen Antalyaspor - Pendikspor



Galatasaray - Ümraniyespor



Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ



Rams Başakşehir - Boluspor



MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ