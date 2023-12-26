NTV.COM.TR’ye geri dön

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak? (ZTK 5. tur maç programı)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kupaya 5. tur maçlarından itibaren dahil olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçların programı belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak? (ZTK 5. tur maç programı)

'nda 5. tur heyecan başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan kura çekimiyle birlikte, ZTK 5. tur eşleşmeleri belli olmuştu. Şimdi gözler maçların yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabaka programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacaktır." denildi.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak? (ZTK 5. tur maç programı) - 1 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç fikstürü

ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor

Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor

Gaziantepspor- Bodrum FK

- Eyüpspor

Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor

- Adanaspor AŞ

Trabzonspor - Manisa FK

Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Bitexen Antalyaspor - Pendikspor

- Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ

Rams Başakşehir - Boluspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;