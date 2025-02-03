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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta? 2. hafta programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2. hafta maçları bu hafta futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. 4 grupta oynanacak olan maçlar 3 farklı günde yapılacak. Kupada Beşiktaş sahasında Kırklarelispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe evinde Erzurumspor ile karşı karşıya gelirken, Galatasaray ise deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta? 2. hafta programı belli oldu

'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarın:

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 -Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 -Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor- (Bolu Atatürk)

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