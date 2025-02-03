Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta? 2. hafta programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2. hafta maçları bu hafta futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. 4 grupta oynanacak olan maçlar 3 farklı günde yapılacak. Kupada Beşiktaş sahasında Kırklarelispor'u ağırlayacak. Fenerbahçe evinde Erzurumspor ile karşı karşıya gelirken, Galatasaray ise deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman, saat kaçta?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yarın:
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
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