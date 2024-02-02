Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman? (ZTK son 16 turu eşleşmeleri)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç takvimi yayınlandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler takımlarının oynayacakları maçları ve maç tarihlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar.
ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
6 Şubat Salı:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park)
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)