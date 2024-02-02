Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçları ne zaman? (ZTK son 16 turu eşleşmeleri)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç takvimi yayınlandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler takımlarının oynayacakları maçları ve maç tarihlerini merak ediyor. İşte ayrıntılar.

ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak.