Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 1. eleme turu maçlarıyla başlıyor.

Futbolda 1. eleme turu, 2 Eylül Salı günü oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Federasyonu'nun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

