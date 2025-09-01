Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 2 Eylül Salı günü oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:



13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)



15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)



15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)



15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)



16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)



19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)



20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)