Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 1. eleme turu maçlarıyla başlıyor.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 2 Eylül Salı günü oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kupada 1. eleme turunda yarınki maç programı şöyle:
13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)
15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)
15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)
15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)
16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)
20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)
