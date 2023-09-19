Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kuraları çekildi

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 14, TFF 3. Lig'den 48 takımın yer aldığı 1. eleme turunda karşılaşmalar, 26-28 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Bu turnuvada 150 takımımız var. Yani 81 ilde bu oyun oynanıyor. BAL takımlarının 1. Lig takımlarını elediği, TFF 3. Lig takımlarının üst turlara çıktığını hepimiz görüyoruz. Bunlar çok önemli. Futbolun dinamik yapısı ve heyecanı böylece artıyor. Şimdiye dek 16 farklı takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bugün BAL'da oynayan Eskişehirspor da bu kupayı kazanan takımlardan. İlk ayaklarda Anadolu'nun gelişmekte olan illerinde bu maçların yayınlanması şehir ve futbol adına çok önemli."



Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu



Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor



12 Bingölspor-23 Elazığ FK



Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor



Kars 36 Spor-Doğu Bayazıt Futbol SK



Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor



Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor



Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler



Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor



Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor



Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK



Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor



Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK



1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu



Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor



Turgutluspor-Aliağa Futbol



Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler



Bornova 1877-Akhisarspor



Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor



Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor



Bigaspor-Bilecik 1969 Spor



Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK



Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor



Gölcükspor-Bartınspor



Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği



Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu



Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor



Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor

Silivrispor-Ergene Velimeşespor



Edirnespor-Çorlu 1947 Spor