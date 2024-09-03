Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları ne zaman?

TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi. 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı daha sonra ilan edilecek.



Kupada 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:



Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor



Bitlis Özgüzeldere-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor



Dersimspor-Adıyaman FK



23 Elazığ FK-12 Bingölspor



Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kars 36



Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor



Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor



Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor



Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol



Çankırı FK-Kırıkkale Futbol



Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor



Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor



Zonguldak Kömürspor-Bartınspor



Sinopspor-Düzcespor



Bozüyük Vitraspor-Bursaspor



Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor

