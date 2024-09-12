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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 17 Eylül'de yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi yapılacak

Futbolda 2. eleme turunun kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ve saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

İkinci eleme turu tek maç eleme usulüne göre oynanacak, turu geçen ekip adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip bir üst tura yükselecek.

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