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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekiminin ne zaman yapılacağı TFF tarafından duyuruldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi ne zaman?

'nda 3. eleme turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım yer alacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi tarihi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekiminin 17 Ekim Salı günü yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

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