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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin ne zaman yapılacağı duyuruldu. 3. tur maçlarının geride kalmasının ardından şimdi bu turda yarışacak takımların taraftarları, yeni rakiplerine odaklandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

'nda 4. eleme turunda kura heyecanı için geri sayım başladı. Bu turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.

ZTK NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak.

Türkiye Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.


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