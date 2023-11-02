Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi ne zaman? TFF tarih verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda kura heyecanı için geri sayım başladı. Bu turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 ekip olmak üzere toplam 56 takım yer alacak.



ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 7 Kasım'da yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.00'te Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.





