Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:



Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor



Çaykur Rizespor - Silivrispor



Gaziantep FK - Batman Petrolspor



Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor



Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor



Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı



Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor



Karşıyaka - MKE Ankaragücü



Samsunspor - 52 Orduspor



Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK



Corendon Alanyaspor - Fethiyespor



Çorluspor 1947 - Manisa FK



Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221



Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor



Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor



Tümosan Konyaspor - Kepezspor



Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor



Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor



Menemen FK - Çimentaş Elazığspor



Fatih Karagümrük - Sarıyer



İskenderunspor - Tire 2021 FK



Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor



Karaman FK - Esenler Erokspor



Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor



1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK



Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor



Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928



Anagold 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor



Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK