Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.



TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.



Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:



Erzurumspor FK-Sakaryaspor



Gaziantep FK-52 Orduspor FK



İskenderunspor-Atakaş Hatayspor



Muşspor-Onvo Antalyaspor



Bucaspor 1928-Göztepe



Çorluspor 1947-Kocaelispor



Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK



Kırklarelispor-Adana Demirspor



GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK



Menemen FK-MKE Ankaragücü



Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor



Boluspor-1461 Trabzon FK



Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler



ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor



Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük



Gençlerbirliği-Kasımpaşa



Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK



TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor



Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

