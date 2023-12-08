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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Maçlar, 9,10 ve 11 Ocak'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 32 takımın yer alacağı 5. Tur kura çekimi sona erdi.

Kuraya tur atlayan 28 takımın dışında geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Avrupa vizesi alan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da yer aldı.

İşte 9,10 ve 11 Ocak'ta oynanacak eşleşmeler:

EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor

Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor

Gaziantepspor- Bodrum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor

Fenerbahçe - Adanaspor AŞ

Trabzonspor - Manisa FK

Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Bitexen Antalyaspor - Pendikspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ

Rams Başakşehir - Boluspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ

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