Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? İşte son haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı...



Dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:



25 Şubat Salı:



15.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)



15.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)



15.00 Kırklarelispor-Kocaelispor (Kırklareli Atatürk)



26 Şubat Çarşamba:



15.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)



20.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



20.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)



20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor (Atatürk Olimpiyat)



27 Şubat Perşembe:



16.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)



16.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)



19.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Spoint İnşaat Ümraniyespor)