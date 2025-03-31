Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? İşte ZTK çeyrek final programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarına geri sayım başladı. Maç tarihleri araştırılırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. İşte, İşte ZTK çeyrek final programı...



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



1 Nisan Salı:



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün



2 Nisan Çarşamba:



17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük



20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın



3 Nisan Perşembe:



20.30 Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan