Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? ZTK 2. haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:



4 Şubat Salı:



C Grubu



15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)



18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



D Grubu



13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)



20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)



5 Şubat Çarşamba



A Grubu



13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)



18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)



B Grubu



20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)



D Grubu



15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)



6 Şubat Perşembe



A Grubu



18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)



B Grubu



13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)



C Grubu



16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)



HAKEMLER BELLİ OLDU



Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:



13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik



15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt



18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova



20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün