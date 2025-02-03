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Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? ZTK 2. haftanın programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler de destek verdikleri takımların maç takvimini ve rakiplerini merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? ZTK 2. haftanın programı

'nda ikinci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:

4 Şubat Salı:

C Grubu

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

D Grubu

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Şubat Çarşamba

A Grubu

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

B Grubu

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

D Grubu

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

6 Şubat Perşembe

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

B Grubu

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

C Grubu

16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

HAKEMLER BELLİ OLDU

Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün

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