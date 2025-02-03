Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var? ZTK 2. haftanın programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Futbolseverler de destek verdikleri takımların maç takvimini ve rakiplerini merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Dört grupta 4, 5 ve 6 Şubat'ta yapılacak maçların programı şöyle:
4 Şubat Salı:
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)
6 Şubat Perşembe
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)
HAKEMLER BELLİ OLDU
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki 4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün
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