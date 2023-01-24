Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kura sonrası belirlendi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Başakşehir
YARI FİNAL
Sivasspor-Gaziantep FK - Fenerbahçe-Kayserispor
Galatasaray-Başakşehir - Ankaragücü-Trabzonspor