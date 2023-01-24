NTV.COM.TR’ye geri dön

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

'nın çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kura sonrası belirlendi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe-Kayserispor
Sivasspor-Gaziantep FK
Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Başakşehir

YARI FİNAL

Sivasspor-Gaziantep FK - Fenerbahçe-Kayserispor
Galatasaray-Başakşehir - Ankaragücü-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - 1
Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?

Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic açıklaması: Beşiktaş'a gidecek mi?

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...