Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri kura sonrası belirlendi.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.



Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER



ÇEYREK FİNAL



Fenerbahçe-Kayserispor

Sivasspor-Gaziantep FK

Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Başakşehir



YARI FİNAL



Sivasspor-Gaziantep FK - Fenerbahçe-Kayserispor

Galatasaray-Başakşehir - Ankaragücü-Trabzonspor

